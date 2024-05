Lavoratori Corap, i sindacati calabresi chiedono chiarezza sul loro destino

StrettoWeb

“Il Corap, da anni in liquidazione, è stato costituito nel 2016 a seguito della fusione delle vecchie Asi Calabresi che versavano in condizioni finanziare disastrose a causa delle cattive gestioni degli organi di vertice e della scarsa vigilanza da parte

dell’Ente intermedio, il quale, tra l’altro, ha pensato bene di risolvere il tutto nel modo più scellerato possibile, ovvero attuando una fusione per incorporazione

che si è tradotta in una semplice sommatoria contabile”.

“Ciò ha comportato che, piuttosto che l’auspicata risoluzione dei gravi problemi, come era ampliamente prevedibile, il nuovo Ente entrasse in crisi fino alla Liquidazione Coatta, procedura avviata per ben 3 volte dal 2019, frutto del maldestro tentativo di tutte le Giunte Regionali che si sono susseguite nel tempo di affrontare la crisi senza alcuna volontà concreta di risolverla”.

“Le scriventi OO.SS. chiedono da tempo chiarezza sul destino dei lavoratori che

hanno il diritto di sapere quale futuro si prospetti per loro, anche alla luce di

quanto previsto dall’art. 15, c. 1, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge 15

luglio 2021 n. 111. Ancora nulla è stato comunicato riguardo ai tempi che si prevedono per l’erogazione degli emolumenti arretrati dal 2019, costati lacrime e sudore ai lavoratori ed alle famiglie, che, al tempo, pur non ricevendo il pagamento

regolare delle mensilità, responsabilmente hanno garantito la continuità gestionale dell’Ente”.

“Ancora oggi i dipendenti del Corap brancolano nel buio, nonostante appaia

abbastanza chiaro quanto sancito dalla L.r. 29 marzo 2024, n. 16 istitutiva

dell’Agenzia Regionale di Sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di

investimenti produttivi, che norma all’art.12, c.4 le procedure di trasferimento

del personale presso la stessa Agenzia. A tal proposito, è necessario ed indispensabile che la Regione Calabria faccia chiarezza perché non sono tollerabili interventi a danno della dignità e professionalità dei lavoratori, sempre apprezzate e mai messe in discussione”.

“In questi anni, sono state tante le note con cui le scriventi OO.SS. hanno chiesto

incontri ai rappresentanti della Regione Calabria per avere informazioni certe riguardo le condizioni e il futuro dei lavoratori, ma non sono mai state convocate,

l’ultima disattesa richiesta risale ad un mese fa”.

“Pertanto soluzioni proposte senza tempi utili per un confronto approfondito che tuteli i lavoratori non sarebbero tollerabili e sarebbero disallineate rispetto alle innumerevoli dichiarazioni del presidente Occhiuto sulle riforme prodotte negli ultimi due anni, pur essendogli sfuggita nelle citazioni quella istitutiva dell’ Arsai . Sarebbe, a questo punto, quantomeno opportuno mettere fine all’annosa e penosa vicenda dei dipendenti del Corap che mantengono lo stato di agitazione già proclamato”. I Segretari Generali di FP CGIL Calabria, CISL FP Calabria e UIL FPL Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.