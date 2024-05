A Lamezia Terme va in scena la comicità di “Facce da Bronzi Pink”

StrettoWeb

Dopo le tappe degli scorsi mesi in diverse città italiane il festival “Facce da bronzi” approda il prossimo 11 maggio nella città di Lamezia Terme con evento speciale dedicato alla comicità femminile. Lo spettacolo dal titolo “Facce da bronzi Pink”, ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte” in collaborazione con l’associazione teatrale “I Vacantusi” e la direzione artistica dell’autore di “Zelig” e “Made In Italy” Alessio Tagliento, si terrà al teatro “Grandinetti” con inizio alle ore 21.

Un evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso un sostegno al centro antiviolenza Demetra di Lamezia Terme e la partecipazione di testimonial comiche affermate del panorama teatrale e televisivo nazionale.

La serata, con ingresso gratuito, sarà condotta dall’attrice Sabrina Pugliese della compagnia “i Vacantusi” e dal comico Peppe Scorza del duo “I non ti regoli” e vedrà l’esibizione della ragusana Mariuccia Cannata (vincitrice del premio speciale “Facce da bronzi” dedicato a Totò) con il suo divertente personaggio Pipitonella, la siciliana popolare sui social TIK TOK, instagram e in tour teatrale nei maggiori teatri italiani.

E ancora, Chiara Anicito con la sua “Cammela e la chat delle mamme” (vincitrice della VIII edizione del festival Facce da bronzi), Laura Magni con i suoi brillanti personaggi (il sindaco Norma Passarin e la teacher dog spagnola), e la torinese Federica Ferrero presente nelle ultime edizioni di “Zelig” con le sue divertentissime e svariate chat di whatsApp.

Il Festival si chiuderà il 26 maggio alle ore 20,45 al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria con uno spettacolo ricco di artisti in gara e ospiti speciali presentati dall’imitatore Gennaro Calabrese e l’assegnazione del premio “Facce da bronzi X” dedicato quest’anno, all’attore del Bagaglino Oreste Lionello.

La manifestazione è cofinanziata dall’avviso “Attività culturali 2022” PAC 2014-2020 della Regione Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, di Roma Capitale II Municipio e di Unicef Italia.

Entusiasta dell’iniziativa il direttore artistico Alessio Tagliento che postilla: “Facce da Bronzi è sempre stata una manifestazione attenta ai tempi e alle scelte, dimostrando in anticipo il percorso socio culturale della società e dei media. Il mondo rivendica il ruolo delle donne e la presenza della comicità femminile è la più evidente di questa edizione. Siamo fieri di essere ancora una volta il faro delle nuove tendenze ed essere la rampa di lancio di artiste che confermeranno ciò che crediamo: la risata è il mezzo di diffusione più empatico che esista attraverso il quale possono passare i messaggi più importanti. Ridere aiuta a cambiare il mondo”.

Per info e prenotazioni dello spettacolo “Facce da bronzi Pink” è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it – inviare una e-mail a:ivacantusi@gmail.com – telefono 327.1310708.

