Kate Middleton operata da equipe italiana. Ed è ancora mistero sulla salute di Carlo

Il settimanale Gente ha riportato notizie dell’intervento all’addome subito lo scorso gennaio dalla principessa del Galles Kate Middleton. In base a quanto si apprende, l’operazione è stato effettuata da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Gente, in un’anticipazione del numero domani in edicola, precisa anche che Re Carlo III sarebbe stanco e provato a causa di ‘dolori alle ossa’ che non gli lascerebbero tregua.

Sempre sul settimanale si parla di confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica che smentirebbero le rassicurazioni sulla salute del sovrano diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici.

Kate aveva annunciato lo scorso mese di marzo che anche lei, come il suocero, ha il cancro. La principessa di Galles era stata sottoposta oltre due mesi prima a un intervento chirurgico all’addome.

