L’incredibile (ma possibile) ipotesi: derby Catanzaro-Cosenza ai playoff per la Serie A! Ecco come

Non è semplice, ma neanche impossibile. Di certo, per le due squadre, per le due città, per la Calabria tutta, sarebbe bellissimo. Di cosa parliamo? Di un’ipotesi, incredibile e affascinante: quella che potrebbe vedere Catanzaro e Cosenza sfidarsi ai playoff per andare in Serie A. Sarebbe la prima volta in assoluto nella storia, sicuramente con la formula nuova degli spareggi promozione. Non abbiamo invece sfogliato gli almanacchi del passato per sapere se sia capitato altre volte. Ma non è importante, in realtà. Conta poco. Conta immaginare, sognare, per le due tifoserie, una sfida del genere con un’importanza del genere.

La follia, per certi versi, nasce dal fatto che sembrava impossibile anche solo fino alla scorsa settimana. Perché due partite fa il Cosenza lottava ancora per non retrocedere, mentre il Catanzaro aveva da poco agguantato il 5° posto, ora al sicuro. Adesso la classifica, dopo le gare di ieri e a due giornate dal termine, dice altro: i giallorossi possono ancora lottare addirittura per la quarta piazza, mentre i rossoblu sono salvi e possono persino puntare all’8° posto. Il prossimo turno si gioca domenica: la squadra di Vivarini va a Terni; quella di Viali ospita lo Spezia. Entrambe le avversarie sono alla disperata ricerca di punti per evitare i playout.

La possibile combinazione

Ma qual è la combinazione di risultati che può permettere alle due squadre di incontrarsi? Iemmello e compagni sono a -3 dal 4° posto, ancora alla portata, mentre il 5° è ormai matematico. Se non dovesse avvenire il miracolo, quindi, il Catanzaro avrebbe la certezza della quinta piazza e di un primo turno playoff da giocare in casa e con due risultati su tre, dunque con buone possibilità di accedere in semifinale. L’impresa è piuttosto del Cosenza, a -3 dall’8° posto e con due squadre davanti. Premesso che l’obbligo debba essere quello di vincerle entrambe (Spezia in casa e poi a Como, che potrebbe essere già in Serie A), in caso di scivolone di Reggiana, Sudtirol e Brescia (Samp difficile, a +4) Tutino e compagni potrebbero piazzarsi ottavi. E, così, ecco la sfida tra 5ª e 8ª al primo turno playoff. Si giocherebbe sabato 18 maggio al Ceravolo. L’atmosfera? Non immaginiamo neanche.

Al di là di campanilismi, sfottò e tutto quanto si possa solo immaginare in queste situazioni, una partita del genere sarebbe il giusto coronamento a una stagione importante, frutto delle capacità di due proprietà senza dubbio capaci e serie, le migliori ad oggi della Regione. Una Regione, quella calabrese, che tra l’altro sta emergendo anche al di fuori dall’aspetto sportivo, proponendosi proprio come un territorio di Serie A per credibilità politica, infrastrutture, investimenti e racconti positivi. Basti pensare a SS 106, Alta Velocità, Ponte sullo Stretto, l’impegno di Occhiuto per il rilancio dell’Aeroporto con Ryanair, la figura del Governatore sempre più importante per il partito nazionale di Forza Italia. Nulla accade per caso e la Calabria oggi ha un’ottima occasione.

