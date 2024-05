Incubo Palermo (tra le proteste del Barbera): manca ancora la vittoria, l’Ascoli pareggia al 93′

StrettoWeb

“Onorare la maglia di questa città vale più della Serie A”. Questo uno degli striscioni esposti dalla Curva Nord del Palermo, vuota per i primi 15 minuti, in segno di protesta. Così comincia la sfida contro l’Ascoli. Gli ultrà rosanero danno seguito alla dura presa di posizione del match di La Spezia.

La partita

Il primo tempo è quello più vivace, praticamente da subito, praticamente dal primo minuto, con il gol del solito Brunori, che la sblocca per l’1-0. L’Ascoli però non ci sta e alla mezz’ora, al 27′, trova il pari con Caligara. Dura pochissimo, però, in quella che è l’infuocata lotta salvezza incrociata a quella playoff, perché al 34′ ci pensa Soleri a riportare tutto come prima. E l’intervallo si chiude sul 2-1. E quando la squadra siciliana stava per strappare la prima vittoria dell’era Mignani, un 2-1 che le avrebbe assicurato la certezza del 6° posto, ecco il pari ancora di Caligara al 93′. Finisce 2-2. Le proteste non si placano, il 6° posto è ancora a rischio.

Risultati Serie B, 37ª giornata

Brescia-Leco 4-1

Cittadella-Bari 1-1

Cosenza-Spezia 2-2

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2

Parma-Cremonese 1-1

Pisa-Sudtirol 2-2

Sampdoria-Reggiana 1-0

Ternana-Catanzaro 1-0

Venezia-Feralpisalò 2-1

Classifica Serie B

Parma 75 Como 72 Venezia 70 Cremonese 64 Catanzaro 60 Palermo 53 Sampdoria 52 Brescia 51 Sudtirol 47 Cosenza 46 Pisa 46 Cittadella 46 Reggiana 46 Modena 44 Spezia 41 Ternana 40 Ascoli 38 Bari 38 Feralpisalò 33 Lecco 26

