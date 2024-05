Incredibile a Palermo: 60enne si abbassa i pantaloni e mostra il pene ad una bimba di 5 anni e si scatena il caos con la Polizia

StrettoWeb

Pomeriggio di tensione allo Zen a Palermo dov’è stato necessario un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine per un uomo di circa 60 anni che è stato bloccato e portato in caserma. L’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni davanti una bimba di soli 5 anni per mostrare il pene.

Numerosi passanti che hanno notato la scena, hanno rincorso l’uomo per picchiarlo e lo stesso per scappare si è rifugiato in un appartamento dov’è stato però bloccato dalla polizia. Durante i tafferugli in tutto il quartiere, un agente è rimasto ferito.

Palermo, tafferugli allo Zen tra la Polizia e un 60enne

