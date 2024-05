Incidente ss106: Mirto-Crosia piange la scomparsa della giovane mamma Maria Rosa Boccuti

StrettoWeb

Ancora sangue sulla ss106, tristemente ribattezzata “la strada della morte”: l’ennesimo incidente è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, nello zona dello Ionio Cosentino. Il fatale scontro, accaduto in contrada Toscano, a Corigliano-Rossano, ha causato 1 morto e sei feriti coinvolgendo almeno 3 vetture. A perdere la vita è una giovane mamma del vicino comune di Mirto-Crosia, Maria Rosa Boccuti.

La donna, 41enne, è morta sul colpo nel terribile impatto. Ferite invece, la sorella della vittima e la figlia 15enne, in condizioni ancora gravi e tuttora ricoverata all’Annunziata di Cosenza. Una vita spezzata per colpa di un errore umano o per colpa della strada? Intanto la comunità di Mirto-Crosia piange attonita la dipartita di una donna così giovane e nel pieno della vita.

