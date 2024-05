Il Bergamotto di Reggio Calabria alla Fiera Macfruit 2024 ed al Cibus di Parma

StrettoWeb

La fiera Macfruit 2024 ha visto la presenza di un protagonista d’eccezione: il Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria. Questo evento, che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo, è stata l’occasione per mettere in luce l’importanza e la qualità del bergamotto, un agrume che ha radici profonde nella cultura e nell’economia della regione Calabria.

Il bergamotto, noto per le sue proprietà aromatiche e terapeutiche, è stato al centro di numerose discussioni durante la fiera, con degustazioni ed assaggi di un prodotto identitario ed unico al mondo. Valorizzare e proteggere il bergamotto, non solo come prodotto agricolo, ma anche come simbolo di identità culturale e storica: queste le due traiettorie impostate. Con la chef Laura Barbieri, le marmellate di bergamotto ed i succhi hanno fatto innamorare curiosi ed addetti ai lavori.

“La partecipazione del Consorzio a Rimini, a Macfruit 2024, ha rafforzato la visibilità del nostro prezioso agrume ed ha confermato l’impegno della Regione Calabria per una promozione completa che aiuta tutti noi”, ha rimarcato il presidente Pizzi. “Siamo estremamente soddisfatti della risposta entusiastica che abbiamo ricevuto non solo conferma la qualità superiore che del bergamotto calabrese, ma riafferma anche il suo ruolo cruciale nell’economia e nella cultura della nostra regione. Felici ed onorati anche della visita del Ministro Lollobrigida al nostro stand e del sempre attento interesse dell’assessore Gallo per il nostro agrume” la chiosa.

Abbinamenti ed esperimenti anche e contemporaneamente a Parma, al Cibus 2024, dove non è mancato respirare tutta l’essenza del bergamotto di Reggio Calabria.

Nelle degustazioni, nei talk, tra gli stand all’interno dell’area dedicata alla Calabria, il nostro bergamotto ha lasciato il segno. Molto incuriosita anche la stampa nazionale che ha dedicato ampi passaggi alla nostra essenza. “Questo è Bergamotto di Reggio Calabria”, è il commento entusiastico dei protagonisti.

