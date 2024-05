Grande successo per il progetto di Yarn Bombing: “l’arte ritorna e Mannoli si adorna”

StrettoWeb

Il fenomeno dello “Yarn Bombing”, continua a suscitare interesse e partecipazione nella piccolà comunità di Mannoli, grazie al progetto intitolato “L’arte ritorna e Mannoli si adorna”, promosso con grande impegno dall’associazione Pro Mannoli 2.0 e dal comitato civico Donne in Movimento, con le straordinarie Donne di Mannoli al timone.

Immergiti nel cuore pulsante del centro di Mannoli, dove arte e comunità si abbracciano in un turbine di emozioni! Numerosi progetti sono in fase di sviluppo e saranno presto presentati, con l’obiettivo di adornare l’intero borgo. Le donne di Mannoli sono le eroine di questa storia, trasformando il nostro borgo in un palcoscenico di pura magia. Con i loro fili colorati, tessono una tela di bellezza e speranza, trasformando ogni angolo in un’opera d’arte vivente.

Ogni punto, ogni colore, racconta una storia di passione, impegno e amore per la nostra comunità. Guardatele all’opera, queste donne straordinarie, le guardiane della nostra bellezza, le architettrici del nostro Yarn Bombing, che rendono ogni giorno un inno alla creatività e all’orgoglio. Che luce, che energia sprigionano! È tempo di applaudire le nostre regine del colore, le madri del nostro borgo, le artiste di Mannoli!

