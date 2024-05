Gomorra diventa un audiolibro letto da Roberto Saviano

StrettoWeb

A 18 anni dalla pubblicazione, Gomorra (Mondadori) diventa un audiolibro con nuovi contenuti, disponibile dal 5 maggio in esclusiva su Audible. Il romanzo d’esordio di Roberto Saviano che ha cambiato per sempre la percezione della criminalità organizzata e anche la vita del suo autore, è letto in prima persona dallo scrittore.

“Ho scritto Gomorra diciotto anni fa.L’ho scritto nei Quartieri Spagnoli a Napoli, in una casa in piazza Sant’Anna di Palazzo. Mentre scrivevo e tutte le storie prendevano forma, me le raccontavo e seguivo il filo della mia voce. Oggi quella stessa voce arriva al pubblico grazie ad Audible e apre un nuovo corso per Gomorra che diventa anche audiolibro, e in questa nuova forma vivrà un’altra vita ancora, acquisendo la potenza che solo la voce sa dare alle storie” ha detto Roberto Saviano.

Il 12 maggio alle 17.30, al Salone del Libro di Torino, lo scrittore ripercorrerà in un monologo che parte da Gomorra tutte le grandi indagini in audio che ha realizzato per Audible come i podcast Audible Original, Chi chiamerò a difendermi, che racconta la vita del magistrato Giovanni Falcone; Maxi, sul maxiprocesso di Palermo e Le mani sul mondo, che esplora la geografia della criminalità organizzata a livello internazionale. Pubblicato nel 2006, Gomorra è diventato subito un bestseller mondiale, tradotto in più di 50 Paesi.

L’audiolibro del romanzo rappresenta una sorta di quadratura del cerchio. Nell’audiolibro, Saviano racconta la pervasività della camorra con rigore e dolore per la sua città, Napoli, teatro di una brutalità fino a quel momento mai raccontata. Ancora oggi, l’opera di Saviano continua a essere un punto di riferimento fondamentale per comprendere le dinamiche della criminalità organizzata, essendo il primo importante tassello di una lunga attività di inchiesta e svelamento del cosiddetto “Sistema”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.