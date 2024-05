La gloriosa casa editrice reggina Laruffa al Salone del Libro di Torino con tante nuove uscite | DETTAGLI

StrettoWeb

La casa editrice reggina Laruffa è presente anche quest’anno al Salone del Libro di Torino, che si inaugura giovedì 9 maggio. Oltre ad esporre le novità e i testi più rappresentativi del catalogo, Laruffa propone una serie di iniziative con i propri autori, sia nell’area incontri dello stand della Regione Calabria che in quella dello stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che per la prima volta si presenta a Torino con un proprio spazio.

Di seguito gli appuntamenti previsti: il giornalista RAI Paolo De Luca e il suo ultimo libro La fabbrica delle ombre. Teorie del complotto tra mito e realtà; Raffaele Gaetano, tra i principali studiosi in Italia di Edward Lear, e autore di ben quattro saggi incentrati sul viaggio di Lear in Calabria, ultimo dei quali In viaggio con Edward Lear. Ospitalità e gastronomia nel giornale di viaggio in Calabria;

Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e il suo Katapontismòs, chiunque scandalizzi i piccoli;

Emilia Condarelli e Maria Antonietta Rositani, con il libro fresco di stampa e presentato a Torino in prima assoluta Io non muoio. Bruciata viva. Sopravvissuta. Una Storia di violenza e di speranza;

Marco Santoro e Antonio La Valle e il loro libro, Uno sviluppo impedito, alla Calabria, alla Sicilia e al Sud Italia, che vedrà anche la presenza dell’On. Francesco Cannizzaro; Pino Macrì e Saverio Laganà con Il giglio, la spada e la mano di pietra, incentrato sulla strage degli Alberti di Pentidattilo;

Alessandra Laganà con Noma, dal tubo della risonanza magnetica ai luoghi della mia rinascita, volume andato esaurito e ristampato in seconda edizione.

La presentazione del volume curato da Daniela Neri, per conto del Comune di Reggio Calabria, Reggio Calabria radici e storia. Architettura, Archeologia, Territorio, vedrà la presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, oltre che della stessa Neri, di Irene Calabrò e del Delegato Metropolitano Filippo Quartuccio.

Previsti infine gli incontri con Natale Pace, curatore di un prezioso cofanetto di due volumi che raccolgono le critiche teatrali di Leonida Repaci, e con Giuseppina De Marco, autrice di Sistemi urbani e tipi architettonici nell’area dello Stretto.

