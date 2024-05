Giornata mondiale dell’Asma, spirometrie gratuite per i bambini di Lamezia Terme

StrettoWeb

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, attraverso l’ambulatorio di Pneumo-Allergologia dell’Unità Operativa Complessa Pediatria

dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, diretto dalla dr.ssa M. Caloiero, è tra i Centri ammessi all’iniziativa, ed offrirà spirometrie gratuite nella giornata del 7 maggio dalle ore 9.00 alle

ore 17.00, unitamente a colloqui informativi sull’asma e l’allergologia pediatrica.

Le attività saranno svolte presso i nuovi ambulatori al terzo piano, Scala B. Per l’evento sarà predisposta una segnaletica dedicata tuttavia, per rendere la programmazione delle attività più agevole sarà possibile prenotarsi inviando una mail all’indirizzo pediatrialamezia@gmail.com, oggetto “Giornata Mondiale dell’Asma”, indicando i dati anagrafici del bambino, oppure chiamando al numero 0968208600 (reparto di Pediatria).

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. Interessa circa un bambino su 10 nei Paesi occidentali, con notevoli ricadute in termini di spesa sanitaria, oltre che di assenze scolastiche e lavorative. In occasione della Giornata mondiale dell’asma 2024, che si celebra il 7 maggio, 53 centri di Pneumologia Pediatrica distribuiti sul territorio nazionale offriranno valutazioni spirometriche gratuite ai bambini.

L’iniziativa è realizzata da SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili) in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, AsmAllergia Bimbi Onlus, Federasma e Allergie Federazione Pazienti ODV, Respiriamo Insieme, offrendo un’;opportunità importante per le famiglie di approfondire la conoscenza di una patologia sempre più diffusa e dal difficile inquadramento e di

accedere a controlli medici specializzati per i loro bambini, senza alcun costo.

