Giorgia Meloni ospita Stoltenberg a Roma: “La Nato affronti le sfide sul fianco Sud”

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Al centro del colloquio i temi di attualità dell’agenda atlantica nel contesto della preparazione del Vertice NATO di Washington in luglio”.

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che il premier “in particolare ha ribadito l’aspettativa italiana che a Washington possano essere adottate decisioni concrete in risposta alle sfide caratterizzanti il fianco Sud, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal Concetto Strategico della Nato”.

“Ho elogiato l’Italia per essere un fedele e importante alleato della Nato, contribuendo in molti modi diversi alle missioni dell’Alleanza“, un contributo “molto apprezzato” da parte di un “alleato chiave“. Lo ha detto all’ANSA il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni. “Un buon incontro“, lo ha definito Stoltenberg, su una vasta gamma di temi “in questo momento importanti per la nostra sicurezza“. Stoltenberg ha quindi ricordato che l’Italia “gioca un ruolo molto importante da presidente del G7“, presidenza che ricopre “in un periodo critico per la nostra sicurezza”.

