Fuoco nell’Alto Ionio Cosentino: auto in fiamme a Trebisacce

Ancora un’altra auto in fiamme nell’alto jonio cosentino: è accaduto oggi a Trebisacce, in provincia di Cosenza. Una Opel Corsa di colore bianca è andata improvvisamente a fuoco in Via Piave nei pressi della Chiesa Madonna della Pietà. La vettura è stata completamente distrutta e il fuoco ha annerito parte della facciata di un’abitazione disabitata e danneggiato gli infissi.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco Volontari i quali, guidati da Walter Nocito, hanno estinto l’incendio. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Trebisacce e della Pattuglia Mobile del Comando Compagnia di Cassano Jonio che hanno messo in sicurezza la zona. Si indaga sulla natura dell’incendio.

