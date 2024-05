Forza Italia, Gasparri e Falcone domenica in tour nel Siracusano e nel Ragusano

StrettoWeb

Mobilitazione azzurra nel Sud-est Sicilia in programma nel fine settimana: il senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia a Palazzo Madama, e l’assessore della Regione Siciliana, in campo per le Europee, Marco Falcone saranno in tour fra le province di Siracusa e Ragusa domenica 19 maggio. Il programma prevede alle ore 10 a Rosolini (Mirto ricevimenti, c.da Casazza) il via a una convention di Forza Italia alla presenza del deputato FI Ars Riccardo Gennuso, del segretario provinciale FI Corrado Bonfanti, di sindaci e amministratori locali del Siracusano. Interverrà anche il capogruppo FI Ars Stefano Pellegrino. Gasparri e Falcone si sposteranno poi a Noto, per una passeggiata in centro storico e una visita alla 45esima edizione dell’Infiorata. A seguire una breve tappa in provincia di Catania, a Vizzini (ristorante La Giara, ore 14) per un momento conviviale con i militanti FI del Calatino.

Nel pomeriggio, gli esponenti azzurri si sposteranno alle ore 16 a Pozzallo (via Enrico Giunta) per salutare l’adesione a FI dei consiglieri comunali Gianluca Agosta e Barbara Sorace e incontrare sostenitori e cittadini, alla presenza del segretario provinciale FI Giancarlo Cugnata. Il senatore Gasparri e l’assessore Falcone faranno poi tappa a Comiso (ore 18.30) per un meeting all’Auditorium Teatro Naselli con elettori e classe dirigente di Forza Italia del Ragusano.

