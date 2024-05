Federalberghi Isole Eolie si rallegra per l’entrata in linea del traghetto Nerea: “adesso maggiori risorse per ripristinare i tagli alle corse”

StrettoWeb

“Federalberghi Isole Eolie si rallegra per l’entrata in linea del traghetto Nerea. Un mezzo atteso già da tempo che andrà ad alleggerire il traffico a mezzo navi sulla tratta Milazzo-Eolie e a potenziare una flotta che, anche per le note vicende giudiziarie, risultava ormai ridotta ai minimi termini e non più in grado di soddisfare le esigenze dell’arcipelago”. Lo afferma in una nota Federalberghi Isole Eolie.

“Si tratta di una boccata di ossigeno per i mezzi commerciali, le auto e i passeggeri in viaggio da e per le Eolie, la cui esatta entità andrà accertata in corso d’opera. Auspichiamo, infatti, che la Compagnia attraverso questo nuovo mezzo – più rispettoso anche dell’ambiente – possa risolvere le ormai croniche insufficienze date dall’impiego di mezzi non al passo coi tempi e con capacità di garage insufficienti ai fabbisogni locali”.

“Siamo anche speranzosi che il nuovo mezzo possa incidere nel mitigare in modo considerevole le interruzioni dei collegamenti dovuti a condizioni meteo avverse, arrivando a rappresentare una sorta di garanzia per gli abitanti, i turisti e i pendolari delle Isole Eolie. La Regione Siciliana adesso faccia la propria parte, impegnando e ottenendo maggiori risorse per ripristinare le corse tagliate e sterilizzare gli insostenibili aumenti tariffari imposti sin dal giugno 2022”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.