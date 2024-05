Europee, Tajani: “la Svp è nostro alleato in questa campagna elettorale”

StrettoWeb

“La Svp è nostro alleato in questa campagna elettorale, come anche in parlamento europeo, apparteniamo alla stessa famiglia”, ha detto il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani ai cronisti al congresso della Svp a Merano.

“Non è la lingua, ma sono i valori che uniscono, ovvero quelli cristiano-democratiche. L’ambasciatore italiano presso le Nazione unite organizzerà per settembre un incontro Italia-Austria-Alto Adige/Sudtirolo per rafforzare l’utilizzo della decisione dell’Onu per una sempre maggiore integrazione e per un sempre maggiore rapporto ai cittadini che parlano lingue diverse, ma sono sempre cittadini europei”, ha concluso Tajani.

