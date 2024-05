Europee, Sandro Gozi ricandidato in Francia

StrettoWeb

L’eurodeputato uscente di Renew Europe, Sandro Gozi, sarà ricandidato in Francia alle prossime elezioni europee nella posizione numero 6 della lista “Besoin d’Europe”, promossa dai partiti che sostengono l’attuale maggioranza di governo francese.

L’ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni è dunque in lizza per un secondo mandato al Parlamento europeo dopo l’elezione del 2019 con la Lista Renaissance. In Francia si vota con il sistema proporzionale plurinominale, con liste bloccate e soglia di sbarramento al 5% in una circoscrizione nazionale unica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.