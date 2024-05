Europee, il Pd reggino: “pieno sostegno per i candidati del Sud”

StrettoWeb

Si è svolta nella giornata di ieri una riunione di coordinamento del Pd reggino in vista delle prossime elezioni europee. All’incontro, promosso dalla segretaria cittadina Valeria Bonforte, hanno preso parte i consiglieri comunali, gli assessori, i segretari circolo, tutti

coloro che hanno ricoperto un ruolo istituzionale nel passato, insieme a i vertici territoriali, per discutere dell’avvio dell’imminente campagna

elettorale.

In particolare, si è sottolineato l’importanza di avere una forte rappresentanza democratica in Europa anche per arginare il sovranismo e il populismo delle destre in un momento particolare come questo e in cui l’Europa deve essere protagonista per la risoluzione delle controversie internazionali.

Fondamentale è anche la rappresentanza degli interessi del Sud e delle Regioni più svantaggiate che il governo nazionale continua a dimenticare e alle quali si appresta a sferrare un colpo mortale con l’imminente approvazione dell’autonomia differenziata. “Come partito reggino – ha dichiarato a margine della riunione la segretaria Valeria Bonforte – siamo pronti a sostenere il programma e i candidati del Pd in piena sintonia con il partito regionale e con quello nazionale”.

