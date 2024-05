Europee, Giusi Princi a Pellaro: “voglio rappresentare la mia terra” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si è svolto, presso la sala ricevimenti Villa Blanche di Mortara di Pellaro a Reggio Calabria, l’incontro-confronto con Giusi Princi, candidata di Forza Italia al Parlamento Europeo per il collegio meridionale. Il vice presidente della Regione è il candidato di punta degli azzurri che sta girando in lungo e in largo le varie regioni della circoscrizione.

“Il mio desiderio è lo sviluppo del Sud e della Calabria attraverso la competenza e l’impegno. L’Europa è importante, basti pensare che l’85% di legislazione italiana è di derivazione europea”, sottolinea Giusi Princi. “Il Mezzogiorno? Ha tanto potenziale e va sfruttato. Ho l’ambizione di rappresentare la mia terra, ho sempre dialogato con i giovani e con i cittadini. Abbiamo un’occasione, non perdiamola“, conclude Princi.

Foto



























/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.