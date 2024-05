Europee, Gemma (Fdi): “archiviare l’Ue dei tecnocrati per costruire l’Europa dei popoli”

StrettoWeb

L’eurodeputata uscente di Fratelli d’Italia e del Gruppo conservatori e riformisti europei Chiara Gemma è candidata nella lista della Circoscrizione Meridionale del partito del premier Giorgia Meloni per le elezioni europee del 8 e 9 giugno prossimi. Gemma è professore ordinario in “Didattica e Pedagogia speciale” presso l’Università di Bari, si occupa di pedagogia, formazione e disabilità. A Bruxelles ha ricoperto il ruolo di componente della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, della Commissione cultura e istruzione, della Commissione speciale lotta contro il cancro, dell’Intergruppo parlamentare sulla disabilità e del Forum europeo disabilità. Durante i suoi cinque anni di attività da europarlamentare è stata in prima linea sui grandi temi e le problematiche delle regioni del Mezzogiorno e si è distinta portando avanti iniziative nel mondo del terzo settore, del volontariato, della disabilità e delle tematiche sullo spettro autistico.

Oltre ad essersi occupata delle molteplici e importanti azioni parlamentari e istituzionali, Gemma è diventata un punto di riferimento in tutte le sei regioni della Circoscrizione Sud ed ha sviluppato rapporti e relazioni con i cittadini e l’associazionismo svolgendo centinaia di incontri e eventi nei singoli territori regionali. “Sono orgogliosa di far parte della squadra candidata da Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Italia Meridionale. Il nostro obiettivo è vincere, tutti insieme, per difendere il Sud, la nostra identità e la nostra libertà. L’8 e il 9 giugno, con il presidente Giorgia Meloni, che è capolista in tutte le Circoscrizioni, l’Italia potrà cambiare l’Europa”. Così, in una nota stampa, l’eurodeputata Chiara Gemma.

“Giorgia non è soltanto la leader di Fratelli d’Italia e del governo italiano, ma anche del partito dei Conservatori europei, un punto di riferimento per tutte le forze politiche di centrodestra dell’Unione europea. Pur ricoprendo tutti questi ruoli è riuscita a rimanere e ad essere percepita dai cittadini solo come Giorgia, una di noi. La sua candidatura porta inevitabilmente un’ulteriore dose di entusiasmo e di fiducia al fine di raggiungere, anche a Bruxelles, una maggioranza di centrodestra. Le iniziative di Fratelli d’Italia – sottolinea Gemma – assumono sempre più rilevanza ed attualità in un contesto di instabilità globale, in cui i futuri assetti di governo dell’Unione europea saranno dirimenti. In particolare, in questa campagna elettorale europea, dobbiamo impegnarci per vincere il confronto con l’area socialista italiana ed europea e archiviare l’Ue dei tecnocrati per costruire l’Europa dei popoli”.

