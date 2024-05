Europee, domani l’assessore Falcone e l’on. La Rocca Ruvolo in tour nell’Agrigentino

StrettoWeb

L’assessore regionale all’Economia Marco Falcone e l’on. Margherita La Rocca Ruvolo (FI) domani, mercoledì 15 maggio, saranno impegnati in tour politico-istituzionale in provincia di Agrigento, nell’area dei Comuni dei monti Sicani. I due esponenti sono in corsa alle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno nella lista di Forza Italia. Previsti incontri con sindaci, amministratori, militanti e dirigenti FI, categorie sociali del territorio.

Falcone e La Rocca Ruvolo inizieranno il tour da Ribera, alle ore 9.30 all’Hotel Miravalle. A seguire i due azzurri toccheranno i Comuni di Cianciana e Alessandria della Rocca, per diversi incontri con la classe dirigente locale e i militanti FI. Alle ore 12 prevista una tappa a Bivona. Il tour si concluderà dopo le ore 13 con gli incontri in programma a Santo Stefano Quisquina.

