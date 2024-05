Europee, capitano Ultimo a Messina: “sono qui per servire il mio popolo con amore”

StrettoWeb

Tappa a Messina per il capitano Ultimo, candidato alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno nella lista Libertà di . Con Ismaele La Vardera ed il sindaco Federico Basile ha, inoltre, visitato il Rione Taormina e Fondo Fucile, dopo un appuntamento a Palazzo Zanca.

Le parole di Ultimo

“Sono qui per servire il mio popolo con amore, per fare capire a tutti quali sono le priorità a cui dedicarci. Ho deciso di scendere in politica con Cateno De Luca perché ho visto in questo gruppo persone vere che amano il proprio territorio in maniera morbosa e so che non lo abbandoneranno”, rimarca Ultimo.

Basile: “è stato un onore”

“Libertà è sinonimo di legalità. Aldilà dell’elemento elettorale, oggi la presenza di Capitano Ultimo a Messina è un grande segnale di rispetto per le istituzioni, nelle istituzioni e nella legalità. È stato un onore avere il simbolo della lotta alla mafia a Messina”, è quanto ha affermato il sindaco Federico Basile.

