Europee, Calenda: “abbiamo fatto la miglior lista possibile”

StrettoWeb

“Più Europa, Europa più compatta, mettere insieme i bilanci della Difesa, riprendere il Mes sanitario perché in Italia ci servono 38 miliardi per finanziare la nostra sanità e infine eliminare il diritto di veto dei piccoli partiti”. Questi, ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, capolista alle Europee, ad Ancona per un incontro elettorale con gli altri candidati, Germano Craia, imprenditore del Fermano nel settore green, e il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono alcuni dei dieci punti del programma del partito, da perseguire “facendo la miglior lista possibile”, “piazza per Piazza, casa per casa in un clima in cui le europee non scaldano e invece dovrebbero scaldare molto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.