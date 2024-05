Europee, assemblea con Falcone e Calderone a San Filippo del Mela

StrettoWeb

“Abbiamo dato prova di buongoverno in questi anni al servizio del Sicilia, rilanciando il settore delle infrastrutture e risanando dal punto di vista finanziario la Regione. Ora vogliamo portare a Bruxelles la nostra cultura del fare, per avvicinare l’Ue ai cittadini e far sentire forte la voce di Sicilia e Sardegna in Europa. Avere accanto amici come Tommaso Calderone e un radicato tessuto di amministratori locali, dirigenti e militanti di Forza Italia del Messinese rende sempre più forte e rappresentativo il nostro progetto di Europa dei fatti”. Così l’assessore regionale Marco Falcone, candidato di Forza Italia alle prossime Europee in Sicilia e Sardegna, intervenendo a San Filippo del Mela, nel Messinese, nel corso di un’assemblea in municipio alla presenza del deputato nazionale di Forza Italia Tommaso Calderone, presidente della Commissione Insularità, del sindaco Gianni Pino e dell’amministrazione comunale.

“Marco Falcone – ha affermato l’on. Calderone – è un’eccellenza della politica siciliana, un assessore che ha fatto del lavoro costante e degli impegni mantenuti il suo biglietto da visita. Non ho mai visto in così tanti anni di politica una persona così attenta al territorio come lui, un lavoratore per 18 ore al giorno al servizio dei cittadini. Lo dicono gli amici sindaci e amministratori di Forza Italia e di centrodestra, lo dicono persino i sindaci e gli amministratori di sinistra che con lui hanno trovato risultati e porte aperte negli assessorati. Oggi la Sicilia ha l’opportunità di portare in Europa una delle migliori risorse, una garanzia per la gente e le esigenze del nostro territorio, espressione dei valori e della serietà della proposta di Forza Italia”, ha concluso.

