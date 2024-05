Elly Schlein in Sicilia: tour tra Palermo e Castelvetrano, ecco il programma

StrettoWeb

Ritorno in Sicilia, sabato 11 maggio, per la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, capolista alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Isole. E fitto il calendario degli appuntamenti della segretaria che nella mattinata di sabato sarà presente al 36° congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Marina Convention Center).

Successivamente, tra le 12:30 e le 13:15, Elly Schlein – con il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo – terrà un incontro nel quartiere Zen, durante il quale si confronterà con gli abitanti del quartiere e con le associazioni sui temi dell’esclusione sociale e del reddito alimentare. In programma anche la visita ad una famiglia residente in via Rocky Marciano.

Al termine della visita è previsto un incontro con la stampa presso il Campetto sportivo dello Zen (angolo tra via Sandro Pertini e via Antonino Cannatella).

Alle 18 Schlein sarà a Castelvetrano in visita al murales in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo e un incontro con la cittadinanza, in piazza Umberto I.

Alle 20:30, infine, in chiusura di giornata il comizio a Palermo, nell’isola pedonale di via Generale Magliocco, alla presenza dei candidati siciliani del PD nella circoscrizione Isole.

