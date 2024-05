Elezioni europee: il voto degli studenti fuori sede

StrettoWeb

Novità per il voto europeo degli studenti. Ad annunciarle è il Ministero dell’Interno: gli elettori che, per motivi di studio, abitano temporaneamente nel Comune di una regione diversa da quella della lista elettorale cui sono iscritti, possono votare fuori sede secondo un nuovo sistema. Per utilizzare questa modalità sperimentale di votazione, tutti gli elettori, quindi anche gli studenti universitari, entro domenica 5 maggio, devono presentare personalmente, tramite persona delegata oppure online, un’apposita istanza di ammissione al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda, devono essere indicati l’indirizzo completo del domicilio temporaneo e, dove possibile, un recapito di posta elettronica, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Per gli studenti, quest’ultimo requisito può essere autodichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante una certificazione rilasciata on-line dal portale ANIS

