Elezioni in Calabria: “Avanti Mongrassano” presenta la lista ufficiale

StrettoWeb

La lista “Avanti Mongrassano” è stata ufficializzata nelle scorse ore, riuscendo già a proporsi con convinzione e voglia di fare. Il candidato a sindaco, Giuseppe Sacco, ha formalizzato i dieci componenti della coalizione che lo supporteranno in vista delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno.

Sacco ha rimarcato come l’unione di intenti è reciproca: “tutti gli uomini e donne di “Avanti Mongrassano” vogliono mettersi a disposizione, in ogni modo possibile, per far crescere ulteriormente il nostro paese in maniera concreta e senza troppi voli pindarici, rimanendo concentrati sulle reali esigenze dei nostri concittadini”. Con un’età media di 36 anni, la lista è – allo stato attuale – una delle più giovani di sempre a concorrere per le elezioni, un segnale di fiducia anche per dimostrare come in politica possa esserci spazio per l’esperienza ma anche per l’intraprendenza delle nuove leve.

Una breve bio dei dieci candidati

Salvatore Aloise è un ventenne con le idee chiare, lavora come apprendista elettricista, è nato a Cosenza il 12 aprile 2004 e vive questa sua prima avventura politica con curiosità e interesse.

Laura Falbo è nata a Cosenza il 25 febbraio 1988 e impegnata come commessa in un grosso store. Anche lei è alla sua prima esperienza in ambito politico.

Luigi Iervasi, nato a Cosenza il 25 maggio 1985, è un imprenditore e ingegnere informatico che da anni opera nel settore delle telecomunicazioni, progettazione software e sicurezza informatica.

Gianalfredo Lecce, impiegato Anas, è nato a Cosenza il 19 aprile 1985. È alla sua prima esperienza politica, ma aggiunge entusiasmo e determinazione a tutto il gruppo di “Avanti Mongrassano”.

Carolina Mariani, nata il 29 agosto 1999 a Paola, è un altro volto rosa della coalizione, mettendo a disposizione competenze e una forte determinazione per il bene della comunità.

Veneranda Pace, nata a Cosenza il 24 ottobre 1994 e da anni operaia presso la Gias, è la terza donna che ha accettato, con grande spirito di partecipazione, la candidatura con “Avanti Mongrassano”.

Albano Perrotta, consigliere comunale uscente di maggioranza si ricandida con grandi motivazioni. Autoferrotranviere, nato a Cosenza il 12 ottobre 1975, vuole essere una guida solida per tutta la lista.

Oscar Stancati è un altro dei punti di forza per “Avanti Mongrassano”. Consigliere uscente, nato a Mongrassano il 24 gennaio 1972, si rimette in gioco consapevole di poter dare ancora tanto alla sua comunità.

Francesco Taranto è un altro volto nuovo della lista “Avanti Mongrassano”. Nato a Cosenza il 25 agosto 1996, è un imprenditore giovane e caparbio che si mette a disposizione della comunità.

Francesco Ziccarelli, come consigliere di maggioranza uscente, conferma la voglia di andare avanti con fiducia. Operaio Gias, nato a Cosenza il 3 settembre 1993, si ricandida con determinazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.