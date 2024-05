La Domotek Volley non conosce ostacoli: 3-1 al Lamezia, suo il derby di Calabria

StrettoWeb

Il derby di Calabria è amaranto. Continua il percorso vincente della Domotek Volley nel finale di regular season del Girone I di Serie B Nazionale di Pallavolo. I reggini conquistano il 21° successo in 21 gare disputate dimostrandosi una vera e propria schiacciasassi. Liberatisi del fardello di dover mantenere immacolato anche il conto dei set persi, diventati appena 4 con il 3-1 odierno, i reggini proseguono il loro cammino verso i Playoff a suon di trionfi.

È festa, ancora una volta, al PalaCalafiore per capitan Laganà e compagni che superano 3-1 la Raffaele Lamezia. Ospiti che sorprendono in avvio strappando il primo set 19-25. Poi la rimonta Domotek Volley nei 3 parziali successivi: 25-23 / 25-19 / 25-14. La Domotek Volley sale a quota 62 punti in classifica.

