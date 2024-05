Domani un evento scientifico al Palazzo dei congressi dell’AOU G. Martino di Messina

StrettoWeb

Un evento formativo e scientifico dedicato alle infezioni ospedaliere nel paziente critico. Domani presso il Palazzo dei Congressi dell’AOU “G. Martino” di Messina è in programma un incontro scientifico volto ad analizzare le prospettive di cura e trattamento per contrastare una delle minacce più incombenti sulla salute umana: la resistenza agli antibiotici.

Responsabili scientifici sono il Prof. Alberto Noto, Dirigente Medico, dell’UOC di Rianimazione con Terapia Intensiva e il Prof. Bruno Viaggi, del Dipartimento di Anestesia, SOD Neuroanestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.

Si tratta della quarta edizione di un appuntamento divenuto nel tempo occasione di confronto tra esperti sulla base dell’esperienza clinica e delle ultime evidenze in letteratura.

“Attualmente – spiega il Prof. Alberto Noto – l’aumentata incidenza delle infezioni da batteri multiresistenti (MDR) è diventato uno dei maggiori problemi da affrontare nei pazienti critici. L’utilizzo responsabile (stewardship) di antibiotici, includendo la scelta del farmaco, il suo dosaggio ottimale, la sua via di somministrazione e la durata della somministrazione, sono oggi l’unico strumento per affrontare efficacemente questo problema. Per contenere la resistenza agli antibiotici tutti i medici devono diventare “gestori” (steward) di questi farmaci prescrivendoli in maniera appropriata ed educando i propri pazienti e colleghi all’uso corretto di questa preziosa risorsa medica”.

L’evento è rivolto a medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Ematologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina Interna, Microbiologia e Virologia, Nefrologia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia.

