Il sospetto di De Luca: “i miei problemi di salute dovuti al vaccino Covid? I dubbi restano”

Fa chiarezza sulla gestione del Covid a Messina e risponde alle accuse che gli vengono mosse sui social, un Cateno De Luca combattivo ammette: “con la pandemia ci siamo trovati in un momento complesso ed ho cercato di agire e reagire. Non sono stato il sindaco dei droni, mi sono comportato da uomo delle istituzioni e subito dopo ho capito che c’erano elementi modificati e fatti ad arte“. “Vaccino? Non so se i miei problemi di salute sono dovuti a questi però i dubbi restano”, rimarca De Luca.

“Da sindaco ho fatto di tutto per tutelare la mia gente, vorrei un’indagine seria su quella frase. Quando ho capito tante cose ho denunciato i posti farlocchi in rianimazione e mi sono scontrato più volte con l’assessore della sanità di allora Ruggero Razza. la verità è che il sistema stava lucrando su quella situazione, serve un’indagine seria su quanto successo in quei periodi“, conclude De Luca.

