Crocierismo Messina: che record, ieri 4 navi al Porto e quasi 14 mila turisti

StrettoWeb

Giornata record di crociere a Messina: ieri è stato uno dei giorni con maggiore afflusso di crocieristi con ben 4 navi. Hanno attraccato al porto la MSC World Europa con 6.029 passeggeri e 2.122 membri equipaggio, la Explorer of the Seas di Royal Caribbean con 3.453 passeggeri e 1.183 membri equipaggio, la Star Flyer della compagnia Star Clippers con 110 passeggeri e 73 membri equipaggio e la Star Legend di Windstar Cruises con 224 passeggeri e 197 membri equipaggio.

In totale 13.391 turisti in giro per la città di Messina e le altre mete turistiche della provincia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.