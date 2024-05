Covid, primo risarcimento in Italia per danni da vaccino Astrazeneca: il rimborso ammonta a 870 al mese

StrettoWeb

Un importante risultato legale è stato raggiunto relativamente ad un caso di danni da vaccino Covid AstraZeneca il cui soggetto, un uomo genovese, ha riscontrato gravissime reazione avverse dopo la vaccinazione del 2021. Il Codacons ha seguito l’iter legale ottenendo un risarcimento da danno da vaccinazione come previsto dalla legge 210/92.

Lo comunica la stessa associazione dei consumatori. Il risultato di questa battaglia legale è stato l’approvazione di un indennizzo che ammonta a 1.740,77 euro bimestrali e che sarà erogato come forma di compensazione per il danno subito.

Nel verbale, secondo quanto riporta il Codacons, è scritto che “il manifestarsi della piastrinopenia immunomediata (Itp) cronica che ha colpito il signor F.E.P. a distanza di pochi giorni dalla prima procedura vaccinale con vaccino Astrazeneca per Covid-19 costituisce certamente una reazione avversa grave (risposta nociva e non intenzionale a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale o concausale con la vaccinazione stessa) potenzialmente innescata dalla procedura stessa, in soggetto fino ad allora sano”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.