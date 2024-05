Covid, Astrazeneca ritira il vaccino in Europa: tra ammissioni shock, sospetti e precisazioni

StrettoWeb

Astrazeneca ha ritirato l’autorizzazione del vaccino anti-Covid in Europa. A lanciare l’indiscrezione il quotidiano La Verità: “Nel silenzio pressoché generale, la casa farmaceutica ha chiesto e ottenuto la revoca dell’autorizzazione a immettere in commercio il vaccino denominato Vaxzevria. Ha presentato domanda il 5 marzo 2024 e la Commissione europea ha concesso la revoca lo scorso 27 marzo”, si legge nel quotidiano.

Questa notizia ha portato l’azienda anglo-svedese a fornire delle precisazioni. “Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, non c’è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria che di conseguenza non è più stato prodotto ne distribuito. Non prevedendo quindi una futura domanda” per il prodotto, “AstraZeneca ha pertanto deciso di ritirare l’autorizzazione all’immissione in commercio per Vaxzevria all’interno dell’Ue”. Queste precisazioni, rilasciate all’Adnkronos, nascono alla luce dei sospetti degli ultimi giorni.

La decisione di ritirare il vaccino, infatti, emerge qualche giorno dopo le ammissioni shock della stessa Astrazeneca, che ha confessato per la prima volta in tribunale che il suo siero può causare “in casi molto rari” un effetto collaterale noto come Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, sindrome da trombosi con trombocitopenia (Tts). E’ quanto si legge sul Telegraph che cita un documento legale depositato presso l’Alta Corte britannica da AstraZeneca lo scorso febbraio. La Tts può causare coaguli di sangue e un basso numero di piastrine. AstraZeneca è stato citato in giudizio in una class action con l’accusa che il suo vaccino, sviluppato con l’Università di Oxford, avrebbe causato morte e lesioni gravi in decine di casi.

Alla luce dei sospetti successivi a questa confessione, l’azienda ha così tenuto a precisare i motivi del ritiro del vaccino. Cioè, a detta loro, scarsa domanda. In ogni caso, da ora il vaccino non sarà più autorizzato in Europa.

