Cosenza: Tutino meraviglioso e San Vito-Marulla anche, ma non basta. Pari con lo Spezia, sfumano i playoff

Nonostante un Tutino meraviglioso, il Cosenza si vede sfumare il sogno playoff, non semplice ma neanche impossibile. Contro lo Spezia finisce 2-2. Anche la vittoria, tuttavia, non avrebbe permesso alla squadra di Viali di ottenere l’ingresso agli spareggi, per via delle vittorie di Sampdoria e Brescia.

La partita

La bellezza, al di là del risultato, è sugli spalti: una cornice di pubblico bellissima (11 mila spettatori). Il San Vito Marulla ha voglia di festeggiare la salvezza e sognare i playoff in un pomeriggio primaverile. E la gara si mette anche bene, con il solito Tutino: punizione, magia, gol. L’ennesimo di questa stagione, il 18°. E i rossoblu se lo godono, sperando nel rinnovo, tema caldo di questi giorni. Nel finale di tempo (extratime lunghissimo) succede di tutto: rigore per lo Spezia, Micai para, ma l’euforia è ancora alta e nel corner seguente pareggia Reca, in mischia. Inutili le proteste rossoblu per un presunto tocco di mano: il gol, infatti, è regolare. E la gara si chiude sull’1-1 all’intervallo.

La ripresa si apre come si era aperto il primo tempo. Sempre 4 minuti. Dopo 4 minuti la magia su punizione di Tutino, dopo 4 minuti dall’inizio della ripresa un’altra magia di Tutino. Cosenza si inchina al suo Re, che raccoglie il cross da Antonucci e la piazza con uno spettacolare tacco volante. 2-1. San Vito incredulo, bomber in forma smagliante e 19 centri stagionali. Questo pomeriggio, però, è quello delle perle: e così, dopo le due di Tutino, risponde Elia, che dai 25 metri riceve, stoppa e la piazza al volo. 2-2 e partita infinita. Infinita sì, perché nel finale accade l’impensabile: lo Spezia segna al 94′ e sarebbe salvo direttamente con un turno d’anticipo, ma dopo l’euforia l’arbitro annulla per fuorigioco dopo consulto Var. Finisce 2-2.

Il tabellino

MARCATORI: 5′ Tutino, 45+7 Reca, 50′ Tutino, 74′ Elia,

COSENZA: Micai; Meroni, Camporese, Venturi (63′ Fontanarosa); Marras, Zuccon, Viviani (63 Voca), Antonucci (77′ Florenzi), D’Orazio; Mazzocchi (77′ Forte), Tutino (88′ Canotto). A disp. : Lai, Cimino, Gyamfi, Frabotta, Praszelik, Crespi, Novello. All. : Viali

SPEZIA: Zoet; Mateju (46′ Vignali), Hristov, Nikolaou; Verde (85′ Falcinelli), Nagy, S. Esposito, Bandinelli (61′ Bertola), Reca (61′ Elia); Di Serio (80′ Kouda), P. Esposito. A disp. : Zovko, Jagiello, Bertola, Candelari, Tanco, Wisniewski, Cipot, Moro. All. : D’Angelo

ARBITRO: Juan Luca Sacchi d ella sezione di Macerata; assistenti: Del Giovane, Ricci;

Quarto uomo: Castellone; VAR: Meraviglia; AVAR: Minelli

NOTE: Spettatori presenti: 11.012, tifosi squadra ospite: 80 . Espulsi: Kevin Marulla (Team Manager). Ammoniti: Reca, Viviani, Marras, Esposito P. Micai, Fontanarosa. Angoli: 5–13 . Recupero: 3′ pt – 4′ st. Al 45′ + 6 Micai para un rigore calciato da Verde.

L'esultanza del San Vito-Marulla dopo il gol di Tutino in Cosenza-Spezia

Risultati Serie B, 37ª giornata

Brescia-Lecco 4-1

Cittadella-Bari 1-1

Cosenza-Spezia 2-2

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2

Parma-Cremonese 1-1

Pisa-Sudtirol 2-2

Sampdoria-Reggiana 1-0

Ternana-Catanzaro 1-0

Venezia-Feralpisalò 2-1

Classifica Serie B

Parma 75 Como 72 Venezia 70 Cremonese 64 Catanzaro 60 Palermo 53 Sampdoria 52 Brescia 51 Sudtirol 47 Cosenza 46 Pisa 46 Cittadella 46 Reggiana 46 Modena 44 Spezia 41 Ternana 40 Ascoli 38 Bari 38 Feralpisalò 33 Lecco 26

