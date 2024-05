A Cosenza parte il progetto “Scelte sobrie: alcol e giovani”

StrettoWeb

Giovedì 16 maggio, alle 10.30, presso il Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza, si terrà il primo seminario formativo/informativo del progetto “Scelte sobrie: alcol e giovani”. Ideato e organizzato dall’Associazione Jole Santelli, il progetto rientra nell’ambito

della promozione di iniziative relative alle politiche giovanili, con il sostegno della Regione Calabria, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Scelte sobrie: alcol e giovani” prevede quattro seminari formativi/informativi sull’abuso dell’alcol, che si terranno nelle scuole secondarie di secondo grado. Durante gli incontri i ragazzi potranno confrontarsi con esperti del settore nel campo della psicologia della nutrizione, della medicina e delle dipendenze.

Il binge drinking (assunzione di 5-6 bevande alcoliche in un intervallo brevissimo al fine di ubriacarsi) tra i giovani è un fenomeno purtroppo molto diffuso anche nella fascia di età che va dai 12 ai 15 anni. È pertanto, necessario educare i ragazzi verso uno stile di vita sano, dove per sano intendiamo attento alle scelte e ai rischi, soprattutto laddove, come in questo caso, la posta in gioco è la vita.

