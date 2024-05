Cosenza Pallanuoto femminile, sabato gara 2 a Genova per chiudere la stagione in Serie A

StrettoWeb

“Sabato ci attende la partita più importante della stagione, forse ancora più importante di gara 1, perché dovremo essere in grado di riconfermare la precedente vittoria nonché di avere la freddezza per concludere immediatamente la serie playout. La scorsa partita è stata caratterizzata dal nervosismo, e ha visto vincere chi ha segnato di più: sabato invece vincerà chi sbaglierà di meno, che è ben diverso. Loro sono una squadra incredibilmente giovane e che non ha più niente da perdere, e per ciò inclini ad esaltarsi. Sarà nostro dovere tarpare loro le ali dal primo istante. Siamo pronte a tutto”. Parole di Alice Mandelli, la forte giocatrice della Cosenza Pallanuoto femminile.

Si torna in acqua sabato ore 21.30 a Genova per gara 2 della finalissima play out contro Locatelli. Arbitri della partita sono stati designati Fabio Ricciotti e Giuliana Nicolosi. Delegato invece è il signor Carlo Salino. È attesa una grande gara per l’Olio di Calabria Igp allenata da Francesco Fasanella. Le atlete bruzie sono concentrate ed hanno preparato la sfida con grande entusiasmo, dopo la preziosissima vittoria in gara1. Si può chiudere la stagione e salvare la Serie A.

