Cosenza, il messaggio di Tutino scatena i social: ora che farà? Le richieste da sogno dei tifosi

StrettoWeb

Tutino di qua, Tutino di là, il rinnovo di Tutino. A Cosenza non si parla d’altro. Da giorni, dalla salvezza matematica, dal super gol di Ascoli. Poi succede che di magie, perle, ne segna altre due, ieri, e allora… Il legame tra la piazza rossoblu e il bomber campano è ai massimi storici. E’ arrivato a 19 reti, tutte molto belle. Il periodo peggiore della stagione è coinciso con la sua assenza per infortunio. Ad oggi, per questa squadra, è imprescindibile.

Dopo il prestito della scorsa estate dal Parma, pende un riscatto. Costa 2 milioni di euro. Dipende tutto dalla società, dipende tutto da Guarascio. Pagata la somma, esercitato il riscatto, c’è poco da fantasticare. La piazza sogna, spera, prega affinché Guarascio, che già la scorsa estate ha alzato l’asticella, faccia questo sforzo importante. Altrimenti, ovviamente, è tutto aperto, con tanto di sirene importanti per uno degli attaccanti migliori in Serie B.

Il messaggio sui social

Come se non bastasse, lo stesso calciatore ieri ha pubblicato un messaggio sui social, ringraziando tutti. “GRAZIE , questo è quello che mi sento di dire oggi. Grazie ai miei compagni di squadra in primis, senza di loro non avrei potuto fare tutto questo. Grazie ai nostri tifosi per questa splendida giornata di festa che rimarrà nel mio cuore”, ha scritto. Come volevasi dimostrare, un contenuto del genere ha scatenato le reazioni degli utenti: “che significa questo messaggio? Ringrazia e quindi va via? Rimane? Lascia tutto in sospeso?”.

Chiaramente, e ovviamente, la reazione non poteva che essere questa. Ma tra gli ottimisti c’è già chi guarda avanti e fa delle richieste da sogno all’attaccante: “Sei un lupo vero ed un Eroe, ma il tuo compito qui è ancora a metà, devi vendicarci due derby e portarci in serie A!!”, si legge in uno dei commenti al post. “Gennà porta il cosenza in serie A cosi potrai dimostrare anche nella massima serie di essere uno straordinario giocatore..ma lo farai in una città che ti tratta da Re”, si legge in un altro.

Al Cosenza ora non resta che attendere, godersi le meritate vacanze e progettare una stagione che deve portare a un ulteriore salto di qualità in più. Magari con Tutino…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.