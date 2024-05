Cosenza, dopo Ascoli non è finita: obiettivi, riscatto di Tutino e non solo

StrettoWeb

Ascoli ha sancito la salvezza diretta, ma per il Cosenza non è ancora finita. Ci sarebbe ancora un playoff non semplice ma raggiungibile. E domenica, in un Marulla pronto a vestirsi a festa, arriva lo Spezia. “Ci siamo posti tanti obiettivi dopo Ascoli: in primis il record di punti in B dal ritorno del Cosenza in categoria ed il voler chiudere alla grande davanti al pubblico del Marulla, visto che quest’anno non sempre siamo stati all’altezza in casa”, le parole di mister Viali in conferenza.

“La salvezza in B – spiega Viali – non è mai scontata almeno per il 70% delle squadre che partecipano al campionato. La difficoltà è stata soprattutto mentale perché la squadra ha sempre mostrato grande qualità. Il calcio sposta le energie in maniera semplicissima e anche troppo rapida. Quando siamo stati in difficoltà, nelle prime due partite, siamo stati bravi a capovolgere la situazione”.

Viali ha anche parlato del riscatto di Tutino, tema caldo di questi giorni: “con il presidente, la dirigenza e i ragazzi abbiamo parlato dello Spezia e del finale di campionato. Ci sarà tempo per soffermarci su queste cose. Restiamo focalizzati per questi sei giorni che mancato per il finale del torneo, poi parleremo del resto”.

