Consiglio comunale di Messina: lunedì seduta di question time

Lunedì 27 maggio, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per una seduta di Question Time. Le sei interrogazioni, iscritte all’ordine del giorno, sono le seguenti: 1) Installazione di dissuasori o dossi rallentatori di velocità sul viale Italia; 2) Stato dei lavori dei parcheggi sulla via Consolare Pompea; 3) Rimozione e rimodulazione fermate autobus in viale Italia e in via Pietro Castelli; 4) Stato della procedura di riqualificazione del tratto di via Peculio Frumentario tra la via XXIV Maggio ed il corso Cavour; 5) Gestione delle telecamere di proprietà comunale collocate lungo le strade della città di Messina; 6) Assegnazione dei 25 alloggi Emergenza Abitativa, come da bando del 2018.

Nella seduta ordinaria di ieri, mercoledì 22 maggio, il Consiglio comunale ha approvato diciassette proposte di delibere riconoscimento debiti fuori bilancio.

