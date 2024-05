Comunali, l’ultimo sondaggio di Bari: avanti i due candidati di centrosinistra, staccato il centrodestra | DATI

StrettoWeb

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Bari oltre che dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere. Si potrà votare in entrambe le giornate. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno 2024, sempre su doppia giornata di voto.

Sondaggi di Bari

Dai primi sondaggi di Yoodata sarebbero avanti i due candidati di centrosinistra con Michele Laforgia e Vito Leccese, col primo in vantaggio di appena un punto. Staccato il candidato di Centrodestra Fabio Romito.

