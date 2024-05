Comunali Corigliano-Rossano, fuori un altro: ricusato candidato di Forza Italia

StrettoWeb

La Commissione Elettorale ha colpito ancora: a poche ora dall’uscita di scena del candidato a sindaco Domenico Piattello, Corigliano-Rossano “perde” un’altra figura. E’ il caso del candidato Carlo Micciullo, parte della lista di Forza Italia a sostegno della corsa a Primo Cittadino di Pasqualina Straface. Un altro colpo, dunque, che preannuncia una sfida agguerrita ma, visti i presupposti, anche corretta.

Carlo Micciullo, ex sindacalista è stato dichiarato incandidabile poiché la sua posizione risulta in opposizione con quanto previsto dalla Legge Severino: varata nel 2012, il provvedimento mira a contrastare possibili casi di corruzione nella pubblica amministrazione. Anche Micciullo, così come Piattello, si è rivolto ai suoi legali per poter valutare il ricorso.

