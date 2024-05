Completamento “Percorsi Nuovi dell’Abitare”: siglate a palazzo Zanca le convenzioni

StrettoWeb

L’Azienda speciale Messina Social City oggi, mercoledì 8 maggio, nel corso di un incontro tenutosi a palazzo Zanca ha ufficialmente siglato le convenzioni con gli enti ospitanti per avviare i tirocini d’inclusione sociale nell’ambito del progetto “Completamento Percorsi Nuovi dell’Abitare”, finanziato dal PON METRO ME3.1.1.a.

All’appuntamento, presente il sindaco Federico Basile, hanno preso parte il direttore generale del Comune Salvo Puccio, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini con la componente il CdA Daniela Bruno; e in qualità di enti ospitanti hanno preso parte anche i rappresentanti delle altre Partecipate comunali le presidenti, della MessinaServizi Bene Comune Maria Grazia Interdonato, di AMAM SpA Loredana Bonasera, per ATM la componete il CdA Carla Grillo e per A.ris.Mé il presidente Vincenzo La Cava.

“Un incontro tenutosi in un clima di cordialità e di accoglienza dei rappresentanti gli enti ospitanti per celebrare un momento importante che segna un ulteriore passo di continuità amministrativa attraverso la promozione di azioni di inclusione sociale”, così il sindaco Basile. “Stiamo proseguendo – ha aggiunto Basile – quel percorso integrato di mediazione socio-educativa, avviato nel 2021 dal sindaco Cateno De Luca, per dare la possibilità ai residenti negli ambiti di risanamento e in situazione di forte deprivazione materiale e culturale di partecipare a processi di inclusione attiva, finalizzati alla fuoriuscita da una situazione di esclusione e marginalizzazione abitativa e sociale. La nostra volontà in sinergia con le Partecipate è quella di favorire la ripresa sociale, economica e occupazionale attraverso attività di inclusione sociale e l’implementazione di nuovi modelli di servizi”.

“Il progetto – ha spiegato la presidente Asquini – prevede l’avvio delle attività di tirocinio per 600 beneficiari, i quali inizieranno il percorso formativo presso le aziende ospitanti a partire dalla prossima settimana. Questo risultato è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con il Centro per l’Impiego e per la forte sinergia tra le istituzioni coinvolte. Tra gli enti che hanno già firmato le convenzioni per ospitare i tirocinanti figurano AMAM, ARISME, ATM, LA BRACIOLA, e MESSINA SERVIZI BENE COMUNE, mentre altri si apprestano a farlo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.