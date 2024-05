Come trovare la giusta agenzia di Digital Marketing

StrettoWeb

Il mondo del marketing digitale è in forte espansione. Gli strumenti messi a disposizione dalla rete si moltiplicano, l’avanzata dell’intelligenza artificiale cambia gli equilibri consolidati e per aziende e professionisti diventa sempre più difficile orientarsi nel panorama delle alternative presenti, anche quando si tratta di scegliere con quale agenzia collaborare.

Vediamo quali sono alcuni parametri generali e sempre validi che possono aiutare aziende e professionisti a scegliere bene.

La reputazione dell’agenzia

Esistono centinaia di agenzie di marketing, è vero, ma quali tra queste godono di un’ottima reputazione online? Un caso esemplare in questo senso è quello di http://elemaca.it/ che dal 2017 ha costruito la sua reputazione sul passaparola dei suoi stessi clienti, i quali, soddisfatti per la costante professionalità del team, hanno contribuito all’affermazione dell’azienda nel panorama digital.

Elemaca è specializzata in link building e, tra i servizi offerti, consente la gestione del proprio blog aziendale.

Come si misura la reputazione di un’agenzia di marketing? Esistono diversi strumenti.

Il primo è andare a cercare sul sito web dell’azienda eventuali recensioni o testimonianze di clienti passati.

La parola di chi ha già usufruito dei servizi di un’agenzia è l’indicatore più adeguato della sua professionalità.

Oltre a questo si può svolgere una ricerca online e vedere se l’agenzia che ci interessa compare su forum o siti web dedicati ad analizzare la qualità del lavoro di aziende e professionisti. Nell’ipotesi in cui si trovino informazioni, si potrà procedere con l’analisi di questi dati.

La presenza di un portfolio clienti

Un altro fattore molto importante per capire la qualità del lavoro di un’agenzia o di un professionista di marketing è osservare il suo portfolio clienti.

La presenza di lavori passati è un indicatore molto importante innanzitutto per accertarsi di collaborare con un’azienda che non è alle primissime armi, ma che appunto, grazie a uno storico di lavori passati è in grado di fornire linee guida e consigli basati sull’esperienza e non esclusivamente su assunzioni teoriche o tecnicismi.

All’interno del portfolio si può andare a cercare la presenza di lavori simili a quello di cui si ha bisogno e, dove indicato, il metodo di lavoro dell’agenzia e il link al lavoro finito.

Dato che non tutte le agenzie presentano un portfolio scaricabile o consultabile dal sito, può essere utile contattare l’azienda e chiederlo.

Anche il modo in cui verrà gestita la richiesta rappresenta un indicatore di professionalità.

La comunicazione dell’azienda

Come comunica l’agenzia di marketing? Una volta presentata la richiesta di informazioni, qual è il feedback che si ottiene in risposta?

Queste sono tutte domande importantissime da farsi per valutare professionalità ed efficienza di un’agenzia di comunicazione e accertarsi di collaborare con quella in grado di offrire un servizio di valore al cliente.

Perché è importante individuare la giusta agenzia di Digital Marketing?

Il marketing digitale è importantissimo per la crescita di aziende e professionisti e scegliere la giusta agenzia è determinante affinché il ritorno sull’investimento sia assicurato.

Quelle trattate in questo articolo sono solo sono alcune delle variabili che possono guidare il processo di scelta. In base alle specifiche esigenze, sarà necessario valutare ulteriori elementi.

