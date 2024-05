Il Circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria tra i 20 “tennis club” migliori d’Italia secondo Gentleman

StrettoWeb

La nota rivista Gentleman, mensile per gli uomini che amano la vita, ha stilato una classifica dei migliori 20 tennis club d’Italia. I criteri usati per la classifica si sono basati sui dati Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) e la relativa classifica delle Top School 2023, riguardo numero di tessere, il numero di campi, il riconoscimento, i risultati ottenuti e i campioni espressi poi nell’arco degli anni. Tra questi 20 tennis club è stato inserito anche il circolo Rocco Polimeni di Reggio Calabria.

Un riconoscimento autorevole e prestigioso per la storica struttura reggina che ha sempre ospitato eventi di grandissimo rilievo culturale e sportivo e oggi si propone nel panorama nazionale come un grande punto di riferimento per il settore.

La storia del Circolo Polimeni

Anno di fondazione: 1929. Campi: 8 – Tessere: 400. Note: storico l’incontro di Coppa Davis nel 1972, Italia-Austria. L’esordio azzurro di Barazzutti e Bertolucci, l’indimenticabile doppio Panatta-Pietrangeli e ben 12 edizioni di tornei internazionali dal 1959 al 1970, grazie alle quali è diventato tappa fissa per i più forti tennisti del mondo: gli azzurri Gardini, Pietrangeli e Merlo, gli australiani Emerson, Fraser, Roche, ed ancora le tenniste Yola Ramirez, Lesley Turner, Margaret Smith e Lea Pericoli, le indimenticabili coppie Pietrangeli-Sirola, Nastase-Tiriac e Bertolucci-Zugarelli.

