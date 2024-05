Cateno De Luca: lo stato di salute, in nottata attacchi febbrili importanti

StrettoWeb

Gli ultimi aggiornamenti in merito alle condizioni di salute del leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca ricoverato presso il Policlinico di Messina: “i medici hanno valutato che sia ancora necessaria la degenza in ospedale per Cateno De Luca. Le prossime 48 ore saranno importanti per valutare l’efficacia della terapia farmacologica in corso. Purtroppo, la notte trascorsa ha visto Cateno De Luca combattere contro attacchi febbrili importanti”.

“Al momento non è possibile prevedere una data per le dimissioni. Domani, sulla base dei risultati degli accertamenti, saremo in grado di fornire maggiori informazioni riguardo alla sua possibile dimissione”, conclude il bollettino.

