Cateno De Luca dall’ospedale: “i medici mi proibiscono di uscire”

“Cari sponsor, sostenitori e sostenitrici di Sud chiama Nord e del progetto Libertà, benvenuti a Taormina! Sfortunatamente, non posso accogliervi come avrei desiderato poiché i medici me lo hanno proibito. Tuttavia, questa sera sarò idealmente con voi a cena. Ho affidato ad una lettera che leggerà mia moglie Giusy il mio messaggio di affetto e gratitudine nei vostri confronti”. Lo scrive il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, candidato alle europee con la lista Libertà, in un post su Facebook pubblicando anche una sua foto nel letto dell’ospedale di Messina dove da giorni è ricoverato

“Sono felice di sapere – aggiunge – che siete oltre i 300 che avevamo preventivato; questo mi riempie il cuore di gioia perché il vostro sostegno è particolarmente importante in questo momento. Grazie per essere al nostro fianco in questo progetto di Libertà”.

