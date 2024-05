Catanzaro si gode il momento: la frase di Noto che fa sognare i tifosi sulla Serie A

StrettoWeb

Momento storico che a Catanzaro aspettavano da una vita. La città, la tifoseria, sogna. Venerdì si chiude il torneo e poi sarà playoff, col primo turno in casa e con due risultati su tre. Grandi meriti di questo momento sono del patron, Floriano Noto, che si lascia andare anch’egli ai sogni: “mentalmente siamo liberi, abbiamo raggiunto un grosso traguardo, quindi ora – come si suol dire – ‘siamo in ballo e balliamo. Così il Presidente giallorosso in un’intervista a LaC Tv. “Siamo stati un po’ sfortunati in quest’ultima parte del torneo, abbiamo perso 4 giocatori importanti. Arrivati a questo punto sarà difficile contro qualsiasi squadra si affronta. Hanno tutte caratteristiche particolari ma non abbiamo paura di nessuno, scenderemo in campo per vincerle tutte”.

Sulle difficoltà del calcio italiano: “le società di proprietà straniera hanno un po’ scombussolato le cose. Se ci facciamo caso le ultime sei squadre di Serie A sono di proprietà italiana, gestite da gruppi storici, è sono costrette ad alzare bandiera bianca”, ha aggiunto il Presidente. Delle quattro promosse l’anno scorso, due sono retrocesse già, Lecco e Feralpisalò. “Io credo che sia giusto strutturarsi bene prima con l’organizzazione, applico questa idea anche nel mio lavoro d’imprenditore”. E sul futuro di Vivarini e Magalini: “ci siamo dati appuntamento dopo i playoff, sono entrambe persone molto serie. Poi tutto può accadere ma non vedo grandi turbolenze”.

