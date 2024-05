Catanzaro KO a Terni, ufficiale il 5° posto: i giallorossi potranno decidere l’avversaria ai playoff

StrettoWeb

78 minuti, poi crolla. Il Catanzaro perde a Terni e dice addio ai sogni 4° posto. La 5ª posizione è matematica, a una giornata dal termine. Ora la stessa squadra di Vivarini sarà artefice del proprio destino ai playoff: ospitando la Sampdoria al Ceravolo potrà decidere se giocare il primo turno proprio contro i blucerchiati, in una sorta di doppia sfida ravvicinata, oppure contro il Brescia.

Tornando al match di oggi, sin da subito è praticamente una sfida aperta tra i giocatori rossoverdi e Fulignati, che prende qualsiasi cosa. Al 78′, però, la spinta di casa viene premiata con la perla a giro di Di Stefano, che regala agli uomini di Breda speranze di salvezza diretta a una giornata dal termine. Quanto al Catanzaro, il risultato di oggi non inficia ovviamente il grandissimo cammino. Rimangono buone chance di giocarsi una pazzesca promozione in Serie A, con il primo turno davanti ai propri tifosi e in quella che sarà sicuramente una giornata da ricordare per la città, a distanza di tantissimi anni dall’ultima volta che la compagine gialloblu ha lottato per l’olimpo del calcio.

Il tabellino

Marcatori: 34’ st Di Stefano (T)

Ternana (3-5-2): Vitali; Favasuli, Dalle Mura, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Faticanti (27’ st Viviani), Di Stefano (37’ st Zoia); Pereiro (27’ st Raimondo), Carboni (21’ st Dionisi)

A disposizione: Bonugli, de Boer, Ferrara, Franchi, Labojko, Novelli, Sorensen

Allenatore: Breda

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm (47’ st Verna), Scognamillo, Antonini, Veroli; Oliveri (24’ st Miranda), Petriccione, Pontisso (24’ st Pompetti), Vandeputte (13’ st Stoppa); Iemmello (13’ st Donnarumma), Biasci

A disposizione: Sala, Borrelli, Krajnc, Brignola, Rafele, Viotti

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Palermo – Cipriani

Quarto ufficiale: Canci

Var: Maggioni

Ass: Pagnotta

Angoli: 3 Ternana, 3 Catanzaro

Recupero: 0‘ pt; 5‘ st

Ammoniti: 5’ pt Casasola (T), 34’ pt Vandeputte (C), 3’ st Petriccione (C), 10’ st Pontisso (C).

Risultati Serie B, 37ª giornata

Brescia-Leco 4-1

Cittadella-Bari 1-1

Cosenza-Spezia 2-2

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2

Parma-Cremonese 1-1

Pisa-Sudtirol 2-2

Sampdoria-Reggiana 1-0

Ternana-Catanzaro 1-0

Venezia-Feralpisalò 2-1

Classifica Serie B

Parma 75 Como 72 Venezia 70 Cremonese 64 Catanzaro 60 Palermo 53 Sampdoria 52 Brescia 51 Sudtirol 47 Cosenza 46 Pisa 46 Cittadella 46 Reggiana 46 Modena 44 Spezia 41 Ternana 40 Ascoli 38 Bari 38 Feralpisalò 33 Lecco 26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.