Catania, Teatro Massimo Bellini: La Lupa e Il berretto a sonagli

Sabato 18 maggio alle ore 21.10 Teatro Massimo Bellini di Catania e Classica HD presentano in prima visione, e in esclusiva, il dittico La Lupa e Il berretto a sonagli, quest’ultimo titolo commissionato dall’ente lirico etneo e allestito in prima mondiale. Il focus è sulla trasposizione operistica di autentici capisaldi della letteratura, messi in musica da Marco Tutino, che con i suoi librettisti si è liberamente ispirato alle pagine di Giovanni Verga e Luigi Pirandello, sommi scrittori siciliani, universalmente celebrati nell’Olimpo delle Belle Lettere.

Il documentario di backstage, girato dal regista Francesco Fei dietro le quinte del Teatro Massimo Bellini, racconta il duplice allestimento sul palco catanese. Il rifiuto dell’omertà mafiosa, il coraggio della denuncia, la lotta contro gli abusi e la disparità di genere, questi sono i messaggi veicolati.

Il berretto a sonagli, rappresentata in prima mondiale al Teatro Massimo Bellini di Catania, è la versione operistica liberamente tratta dal capolavoro di Luigi Pirandello. La novità assoluta, fortemente voluta dal Sovrintende Giovanni Cultrera di Montesano e dal direttore artistico Fabrizio Maria Carminati, è stata commissionata dal Teatro Massimo Bellini di Catania a Marco Tutino, compositore tra i più prestigiosi a livello mondiale, che si è avvalso del libretto di Fabio Ceresa, rinomato scrittore e regista. La partitura inedita è abbinata ad un altro titolo operistico di Tutino, La Lupa, tratta dalla novella di Giovanni Verga, un atto in due quadri, su versi di Giuseppe Di Leva.

Il direttore Fabrizio Maria Carminati guida l’Orchestra del Teatro Bellini; la regia è di Davide Livermore, che firma anche le scene insieme a Eleonora Peronetti, proiezioni D-Wok, costumi di Mariana Fracasso, luci di Gaetano La Mela. E un cast di eccellenza: nei ruoli principali del Berretto a sonagli il soprano Irina Lungu (Beatrice Fiorica) e il baritono Alberto Gazale (Ciampa). E poi, Nina Surguladze (Assunta La Bella), Sergio Escobar (Fifì), Anna Pennisi (Fana), Rocco Cavalluzzi (Spanò). La parte della Lupa è invece affidata a Laura Verrecchia e, al suo fianco, Rosario La Spina nei panni di Nanni Lasca. E ancora, Valentina Bilancione (Mara), Giuliana Distefano (Gloria), Mariam Baratashvili (Lia), Vittorio Vitelli (Maresciallo), Pietro Picone (Pino), Marco Puggioni (Nicola), Enrico Marrucci (Salvatore).

L’operazione ha riscosso un notevole successo di pubblico, registrando il tutto esaurito su ogni recita e una grande risonanza mediatica, collezionando ottime recensioni sui principali quotidiani nazionali e su tutte le riviste specializzate.

Il Backstage del dittico di Marco Tutino e La Lupa e Il berretto a sonagli sono in onda in prima visione su Classica HD sabato 18 maggio alle ore 21.10, e in replica, nei giorni 20, 22, 26, 28 maggio e 6, 14 giugno, in orari da definirsi.

